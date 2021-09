Made in Italy: Allegrini riceve premio Leonardo Qualità (Di venerdì 24 settembre 2021) Marilisa Allegrini ha ricevuto oggi a Roma il premio Leonardo Qualità Italia 2019, assegnato a quattro eccellenze del Made in Italy di diversi settori industriali. La cerimonia si è svolta alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 settembre 2021) Marilisaha ricevuto oggi a Roma ilItalia 2019, assegnato a quattro eccellenze delindi diversi settori industriali. La cerimonia si è svolta alla ...

Advertising

24Eventi : 4-5-6 ottobre torna #MadeInItalySummit @sole24ore @ftlive @SkyItalia, tre giorni di approfondimenti sul… - enpaonlus : Siete per un Made in Italy che garantisca più benessere animale e consenta una transizione ecologica?… - sbonaccini : La meravigliosa Maserati MC20, (100% Made in Italy, costruita a Modena) è stata premiata come miglior prodotto di d… - libellula58 : RT @sole24ore: Di Maio, Franceschini e Visco al “Made in Italy” - pontellif : @sole24ore Quelli competenti vengono il giorno dopo???? La riduzione della filiera come la tutela della proprietà i… -