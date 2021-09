Love is in the air, Kerem Bürsin a Verissimo parla della relazione con Hande Erçel sua compagna sul set e nella vita (Di venerdì 24 settembre 2021) La serie turca Love is in the air è uno dei grandi successi del pomeriggio di Canale 5 e questa settimana il protagonista maschile, Kerem Bürsin, è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo dove ha rilasciato una lunga intervista che potremo vedere in versione integrale domani pomeriggio. nella serie tv Bursin interpreta un architetto di successo, Serkan Bolat, che, dopo una serie di vicessitudini, perde la testa per Eda Y?ld?z, bellissima studentessa proveniente da una famiglia modesta. A far sognare i fan della serie, però, non sono soltanto Serkan e Eda perché anche i due attori, Bursin e la co-protagonista Hande Erçel si sono innamorati l’uno dell’altro e sono sentimentalmente legati da oltre un anno: La scintilla tra noi è scoccata dopo un po’. ... Leggi su isaechia (Di venerdì 24 settembre 2021) La serie turcais in the air è uno dei grandi successi del pomeriggio di Canale 5 e questa settimana il protagonista maschile,, è stato ospite di Silvia Toffanin adove ha rilasciato una lunga intervista che potremo vedere in versione integrale domani pomeriggio.serie tv Bursin interpreta un architetto di successo, Serkan Bolat, che, dopo una serie di vicessitudini, perde la testa per Eda Y?ld?z, bellissima studentessa proveniente da una famiglia modesta. A far sognare i fanserie, però, non sono soltanto Serkan e Eda perché anche i due attori, Bursin e la co-protagonistasi sono innamorati l’uno dell’altro e sono sentimentalmente legati da oltre un anno: La scintilla tra noi è scoccata dopo un po’. ...

