LIVE Ciclismo, Mondiali U23 in DIRETTA: nove in testa tra cui Luca Colnaghi (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.50 Inizia a lavorare anche la Danimarca in gruppo. 30 chilometri al traguardo. 16.49 Il gruppo è segnalato a 40? dai primi. 16.48 32 chilometri al traguardo, sta per iniziare il primo dei due giri conclusivi del tracciato più semplice. 16.48 Davanti, oltre a Colnaghi, ci sono Fisher-Black, Jarrad Drizzners, Kevin Vermaerke, Anders Halland Johannessen e Daan Hoole, Thomas Kopecky, Fabio Costa e Mauro Schmid. 16.45 Dietro non c’è grande accordo, al momento. 16.42 Il plotone è a 37? dal gruppo di Colnaghi. 16.41 Una decina di atleti in testa, c’è anche Colnaghi. 16.39 Il Belgio prova a chiudere sugli attaccanti. 16.36 Il gruppo ora si sta spezzando. I corridori del Belgio si sono fatti sorprendere. 16.33 Continuano gli scatti, ci provano un po’ ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.50 Inizia a lavorare anche la Danimarca in gruppo. 30 chilometri al traguardo. 16.49 Il gruppo è segnalato a 40? dai primi. 16.48 32 chilometri al traguardo, sta per iniziare il primo dei due giri conclusivi del tracciato più semplice. 16.48 Davanti, oltre a, ci sono Fisher-Black, Jarrad Drizzners, Kevin Vermaerke, Anders Halland Johannessen e Daan Hoole, Thomas Kopecky, Fabio Costa e Mauro Schmid. 16.45 Dietro non c’è grande accordo, al momento. 16.42 Il plotone è a 37? dal gruppo di. 16.41 Una decina di atleti in, c’è anche. 16.39 Il Belgio prova a chiudere sugli attaccanti. 16.36 Il gruppo ora si sta spezzando. I corridori del Belgio si sono fatti sorprendere. 16.33 Continuano gli scatti, ci provano un po’ ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Ciclismo Mondiali U23 in DIRETTA: Baroncini caduto con Quinn. L’azzurro ora deve inseguire - #Ciclismo… - zazoomblog : LIVE Ciclismo Mondiali U23 in DIRETTA: altra caduta in gruppo coinvolto Van Tricht - #Ciclismo #Mondiali #DIRETTA:… - infoitsport : DIRETTA prova uomini Under 23, Mondiali ciclismo 2021: RISULTATO LIVE e aggiornamenti - infoitsport : DIRETTA prova in linea uomini juniores, Mondiali ciclismo 2021: RISULTATO LIVE - infoitsport : LIVE Ciclismo, Mondiali juniores 2021 in DIRETTA: trionfo per Per Strand Hagenes, settimo Manuel Oioli -