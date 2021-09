La Cina vieta le criptovalute: crolla il Bitcoin (Di venerdì 24 settembre 2021) La Banca centrale della Cina (Pboc) ha rinnovato il suo duro approccio sui Bitcoin e le criptovalute, definendo illegali tutte le transazioni e le attività in valuta digitale e promettendo una ferma repressione sui mercati. Lo si legge in una nota dell’Istituto. Quell’Oriente che era diventato la culla delle criptovalute oggi sembra esserne il peggior nemico. Nei giorni in cui El Salvador prova a trasformare una valuta digitale in una valuta corrente, la Cina si muove in direzione esattamente opposta: le attività “crypto” sono ora considerate completamente illegali e questo non può che pesare fortemente sulle ambizioni di crescita a cui gli investitori si erano appellati. La notizia è stata resa nota da breve, ma già il Bitcoin lascia sulla strada il 6% del proprio valore. Stessa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 settembre 2021) La Banca centrale della(Pboc) ha rinnovato il suo duro approccio suie le, definendo illegali tutte le transazioni e le attività in valuta digitale e promettendo una ferma repressione sui mercati. Lo si legge in una nota dell’Istituto. Quell’Oriente che era diventato la culla delleoggi sembra esserne il peggior nemico. Nei giorni in cui El Salvador prova a trasformare una valuta digitale in una valuta corrente, lasi muove in direzione esattamente opposta: le attività “crypto” sono ora considerate completamente illegali e questo non può che pesare fortemente sulle ambizioni di crescita a cui gli investitori si erano appellati. La notizia è stata resa nota da breve, ma già illascia sulla strada il 6% del proprio valore. Stessa ...

