Green Pass a messa, il cardinale Bassetti: "Trattativa col Governo, è una questione complessa" (Di venerdì 24 settembre 2021) Non è escluso che in tempi di Green Pass la certificazione verde anti Covid possa essere richiesta anche a messa. Sul Green Pass per i fedeli cattolici che partecipano alle celebrazioni, infatti, "c'è una Trattativa in corso col Governo e su quella andiamo avanti. Resta valido il protocollo". Lo ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, la Conferenza dei vescovi d'Italia. Bassetti: "Il vaccino è la maggiore garanzia" "Non voglio entrare nel problema delle proteste sul Green Pass. Comunque si usino tutti i mezzi per conservare la nostra salute. Al momento attuale il vaccino è ancora la più grande garanzia che abbiamo", ha aggiunto Bassetti.

