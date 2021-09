Governo | Bindi | ' Quirinale? Draghi resti a palazzo Chigi'

(Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - "Io sono un estimatrice del presidente. E' la persona giusta e lo sarà ancora di più dopo le elezioni in Germania quando verrà a mancare in Europa la leadership della Merkel che potrà essere rimpiazzata solo da". Così Rosya Tagadà su La7. "Io sono tra coloro che ritengono chedebba restare presidente del Consiglio". Fino a quando? "Sicuramente fino al termine di questa legislatura. Credo sia molto più utile alla causa italiana ed europeapiuttosto che al". E sull'elezione al Colle,aggiunge: "Io terrei volentieri lì Mattarella ma rispetto la sua volontà".

... Rosye Franceschini , ma punta su Draghi. E il percorso è già tracciato: "Elezioni? No, si nomina un altro premier, undi transizione con Cartabia, Franco o un tecnico. Perché? Perché ...... Rosye Franceschini, è il gioco delle tre carte. Come se fare il presidente della Repubblica ... E poi si va alle urne?'No, si nomina un altro premier, undi transizione con Cartabia, ..."Io sono tra coloro che ritengono che Draghi debba restare presidente del Consiglio". Fino a quando? "Sicuramente fino al termine di questa legislatura. Credo sia molto più utile alla causa italiana e ...Gli autori dell’articolo apparso su QS ci vogliono far credere che il rischio della privatizzazione sia una probabilità orientata al futuro dimenticando che la privatizzazione, ormai proprio a causa d ...