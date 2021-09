Giucas Casella | la confessione sul figlio segreto | All' inizio non lo volevo | poi

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 24 settembre 2021), pseudonimo di GiuseppeMariolo, è ritornato in televisione e da qualche giorno ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello Vip 6. Classe 1949, l'illusionista siciliano è tornato protagonista nella Casa più spiata d'Italia. Non è la prima volta cheentra a far parte di alcuni programmi e reality show. Ricordiamo infatti nel 2004 la sua partecipazione a "Il Ristorante", condotto da Antonella Clerici, e nel 2008 a "L'Isola dei Famosi", condotto da Simona Ventura. Adesso è il turno del Grande Fratello Vip 6 dove non mancheranno senz'altro i suoi esperimenti di ipnosi. Sulle riviste di gossip l'illusionista di Termini Imerese sta facendo molto parlare di sé, in particolar modo per la storia del suo, di cui non tutti erano a conoscenza. ...