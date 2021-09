GF Vip | malore nella casa | stop alla diretta e costretti ad intervenire

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 24 settembre 2021) Francesca Cipriani scoppia a piangere al Gf Vip: «Ho bisogno di uno psicologo, mi sento male...». Intervengono gli altri. Pochi minuti fa, l'ex naufraga è scoppiata in lacrime davanti ai compagni d'avventura, chiedendo l'aiuto di uno psicologo. Le ragazze dellasi sono strette a lei e l'hanno consolata. Ma andiamo con ordine. Poco fa, il loft di Cinecittà è stato sorvolato da un aereo inviato dal fidanzato di Raffaella Fico per farle una romantica dedica d'amore. La novità ha attirato in giardino tutti i concorrenti, che hanno salutato il velivolo, congratulandosi con Raffaella. Ma proprio in quel momento, Francesca è scoppiata a piangere.domanda se si fosse commossa per l'amica, l'ex Pupa risponde così: «Sì, mi piacerebbe che anche il mio fidanzato mi inviasse un aereo. Ho tanta paura di perderlo, anche se lui è un'anima ...