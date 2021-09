Fratelli di Crozza 2021 2022 | quando iniziano le nuove puntate | canale | orario e dove vedere le repliche in tv e streaming

(Di venerdì 24 settembre 2021) Torna l’unico e inimitabile Mauriziocon il suo programma di satira e informazione, dopo una lunga pausa estiva. Ledeidisono ormai vicine all’essere seguite. Oggi, 24 settembre, sulNove di Discovery+ ci sarà la prima messa in onda della 6° edizione del programma.di: anticipazioni, protagonisti E’ sicuramente l’attualità, dalla politica alla pandemia, ad accompagnare ledi. Nell’ultima stagione, infatti, il one man show ha interpretato Mario Draghi, Flavio Briatore, Roberto Saviano, Luca Zaia, Matteo Salvini. Anche per quest’anno tantissime conferme ma novità: sicuramente Berlusconi, De Luca e Grillo saranno “”ospiti”” fissi. Il primo ...

Condividi su Inizia da questa sera venerdì 24 settembre la nuova edizione di Fratelli di Crozza. L'appuntamento è sul canale NOVE del digitale terrestre in prima serata a partire dalle 21:20. Fratelli ...