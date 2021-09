Dodicenne vince causa contro padre no vax, può vaccinarsi (Di venerdì 24 settembre 2021) Un tribunale olandese ha dato a un Dodicenne di Groningen il permesso di vaccinarsi contro il Covid-19 nonostante la proibizione imposta dal padre no vax. Il ragazzo aveva presentato un’istanza in tribunale, denunciando il fatto che il padre si rifiutava di acconsentire alla vaccinazione da lui richiesta per poter visitare in sicurezza la nonna malata di cancro. La corte olandese ha deciso in favore del ragazzo affermando che le sue ragioni superano le preoccupazioni del padre e stabilendo che il figlio può essere vaccinato immediatamente, anche se il padre si dovesse appellare contro la sentenza. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 settembre 2021) Un tribunale olandese ha dato a undi Groningen il permesso diil Covid-19 nonostante la proibizione imposta dalno vax. Il ragazzo aveva presentato un’istanza in tribunale, denunciando il fatto che ilsi rifiutava di acconsentire alla vaccinazione da lui richiesta per poter visitare in sicurezza la nonna malata di cancro. La corte olandese ha deciso in favore del ragazzo affermando che le sue ragioni superano le preoccupazioni dele stabilendo che il figlio può essere vaccinato immediatamente, anche se ilsi dovesse appellarela sentenza.

Advertising

RaiNews : Dodicenne vince causa contro il padre no vax, può vaccinarsi. È accaduto in Olanda - Rom_Lisa : RT @HuffPostItalia: Dodicenne vince causa contro padre no vax, può vaccinarsi - sunkencondos : RT @HuffPostItalia: Dodicenne vince causa contro padre no vax, può vaccinarsi - tangooargentino : Dodicenne vince causa contro padre no vax, può vaccinarsi - massimosab : RT @gallina_di: Dodicenne vince causa contro padre no vax, può vaccinarsi ?? SIETE SEMPRE PIÙ RIDICOLI, AHO’ QUANNO RENNE NA’ CAZZATA AR CHI… -

Ultime Notizie dalla rete : Dodicenne vince Dodicenne vince la causa contro il padre No Vax: può vaccinarsi Un giudice di una Corte di Groningen, nel nord dell'Olanda, ha autorizzato un 12enne a vaccinarsi contro il Covid - 19 dopo che il bambino si era rivolto al tribunale visto che i genitori, separati, ...

Olanda, 12enne denuncia padre no vax e vince: si potrà vaccinare Un dodicenne di Groningen (Olanda) ha ottenuto dal tribunale il permesso di vaccinarsi contro il Covid - 19 nonostante la proibizione imposta dal padre no vax. Il ragazzo aveva presentato un'istanza in ...

Dodicenne vince la causa contro il padre No Vax: può vaccinarsi La Stampa Dodicenne vince causa contro padre no vax, può vaccinarsi Un tribunale olandese ha dato a un dodicenne di Groningen il permesso di vaccinarsi contro il Covid-19 nonostante la proibizione imposta dal padre no vax. Il ragazzo aveva presentato un’istanza in tri ...

Non voleva che il figlio si vaccinasse, il ragazzo vince la causa contro il padre BRUXELLES - Un tribunale olandese ha dato a un dodicenne di Groningen il permesso di vaccinarsi contro il Covid-19 nonostante la proibizione imposta dal padre Novax. Il ragazzo av ...

Un giudice di una Corte di Groningen, nel nord dell'Olanda, ha autorizzato un 12enne a vaccinarsi contro il Covid - 19 dopo che il bambino si era rivolto al tribunale visto che i genitori, separati, ...Undi Groningen (Olanda) ha ottenuto dal tribunale il permesso di vaccinarsi contro il Covid - 19 nonostante la proibizione imposta dal padre no vax. Il ragazzo aveva presentato un'istanza in ...Un tribunale olandese ha dato a un dodicenne di Groningen il permesso di vaccinarsi contro il Covid-19 nonostante la proibizione imposta dal padre no vax. Il ragazzo aveva presentato un’istanza in tri ...BRUXELLES - Un tribunale olandese ha dato a un dodicenne di Groningen il permesso di vaccinarsi contro il Covid-19 nonostante la proibizione imposta dal padre Novax. Il ragazzo av ...