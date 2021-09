Crac Evergrande in Cina | da crollo a demolizione controllata?

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 24 settembre 2021) Per quanto lacerchi di minimizzarlo, il default del colosso immobiliarediventa sempre più serio per l’economia del Dragone e, se non controllato in qualche modo dal governo centrale, rischia di trasformarsi in una catastrofe economico-finanziaria per la, con ripercussioni sicuramente non disastrose, ma comunque importanti anche per i mercati internazionali. La strategia che Pechino adotterà non è ancora del tutto chiara, mentre appare certo che Xi Jinping e i suoi abbiamo deciso di non intervenire con un massiccio salvataggio di Stato, bensì attraverso provvedimenti in sequenza sintonizzati di minuto in minuto sull’evoluzione della crisi. Lo scenario più probabile, comunque, è che lafarà di tutto per evitare un terremoto, spingendo invece verso una “...