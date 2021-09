Cosa fare se un sito è "non sicuro" in Chrome e che significa (Di venerdì 24 settembre 2021) Per migliorare la sicurezza generale quando si naviga su Internet Google controlla tutti i certificati HTTPS, così da poter sapere chi ha certificato quei siti. Per forzare gli amministratori dei siti web a passare a HTTPS Google contrassegna come "non sicuri" tutti i siti senza cifratura (quindi in HTTP). Scopriamo insieme Cosa significa in Chrome la scritta "Non sicuro" che compare sui vecchi siti o sui siti non aggiornati in HTTP, Cosa rischiamo realmente e come dobbiamo comportarci con questi siti. LEGGI ANCHE: Cosa fare in caso di errore certificato di protezione SSL del sito Pagine cifrate sul web Uno dei maggiori problemi di sicurezza di Internet riguarda le pagine web non cifrate, ossia senza nessuna crittografia attiva e senza un certificato ... Leggi su navigaweb (Di venerdì 24 settembre 2021) Per migliorare la sicurezza generale quando si naviga su Internet Google controlla tutti i certificati HTTPS, così da poter sapere chi ha certificato quei siti. Per forzare gli amministratori dei siti web a passare a HTTPS Google contrassegna come "non sicuri" tutti i siti senza cifratura (quindi in HTTP). Scopriamo insiemeinla scritta "Non" che compare sui vecchi siti o sui siti non aggiornati in HTTP,rischiamo realmente e come dobbiamo comportarci con questi siti. LEGGI ANCHE:in caso di errore certificato di protezione SSL delPagine cifrate sul web Uno dei maggiori problemi di sicurezza di Internet riguarda le pagine web non cifrate, ossia senza nessuna crittografia attiva e senza un certificato ...

