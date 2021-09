(Di venerdì 24 settembre 2021) Il Corriere dello Sport, a firma Antonio Giordano, scrive del Napoli dominatore in casa della Sampdoria e lo paragona a quello: Il ciclone che s’abbatte su Marassi dev’essere lo stesso ch’è passato lunedì sera da Udine, è un segnale inequivocabile e fa niente se siano passate appena cinque giornate, tutte arricchite dal Napoli, dal suo secondo poker consecutivo, dalla sua leggiadria, da un calcio che va attribuito ae che però porta con sé pure le tracce d’un progetto avvilito da un quinto e da un settimo posto e da unanell’ultimocome per magia. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : Corsport: “con Spalletti è sparita la discontinuità dell’ultimo biennio” “Un calcio che va attribuito a Spalletti… - KillerJoe67 : RT @mike_fusco: È il miglior Napoli degli ultimi 30 anni, forse proprio perchè si sta liberando di alcune retoriche e anacronistiche zavorr… - Gio_Scorza : RT @mike_fusco: È il miglior Napoli degli ultimi 30 anni, forse proprio perchè si sta liberando di alcune retoriche e anacronistiche zavorr… - v_davino92 : RT @mike_fusco: È il miglior Napoli degli ultimi 30 anni, forse proprio perchè si sta liberando di alcune retoriche e anacronistiche zavorr… - mjkobe78 : RT @mike_fusco: È il miglior Napoli degli ultimi 30 anni, forse proprio perchè si sta liberando di alcune retoriche e anacronistiche zavorr… -

Ultime Notizie dalla rete : Corsport con

Milan News

" C'è un caso Manolas: resterà ancora in panchina Il Napoli sta funzionando bene, sul ... così come dovrebbe essere confermato Rrahmani nella linea a quattroDi Lorenzo , Koulibaly e Mario ...Ilintervista un analista finanziario. In pratica il calcio italiano conviene perché è in svendita epoco gli investitori potrebbero rientrare e guadagnare Ieri è stato ufficializzato il ..."Un calcio che va attribuito a Spalletti e che però porta con sé pure le tracce d'un progetto avvilito da un quinto e da un settimo posto” ...L'edizione odierna del Corriere dello Sport apre stamattina con le parole di Hakan Calhanoglu, centrocampista che in estate lasciato il Milan a parametro zero e si accasato ...