Clima, tornano nelle piazze i giovani Fridays for Future (Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) – Cortei in oltre 70 piazze d'Italia, da Roma a Genova passando per Venezia e Torino, contro i cambiamenti Climatici. Dopo un'estate tropicale, la sesta più calda dal 1800 con una temperatura superiore di 1,55 gradi rispetto alla media, tornano a manifestare in tutto il mondo i giovani di Fridays for Future per lo Sciopero Globale per il Clima sotto l'hashtag #UprootTheSystem, "sradica il sistema". Centinaia di giovani si sono dati appuntamento oggi in piazza Cairoli a Milano in vista della Youth ForClimate e la Pre-Cop 26, i due grandi eventi internazionali che, per cinque giorni, trasformeranno la città nella capitale mondiale del dibattito sul Clima. Marta Comparelli, una delle sei portavoce dei ...

