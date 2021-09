Ciclismo, Mondiali Fiandre 2021 oggi in tv: orari prova in linea uomini junior e italiani in gara (Di venerdì 24 settembre 2021) Dopo un giorno di pausa ecco che i Mondiali 2021 di Ciclismo su strada riprendono oggi con la prova in linea uomini juniores, in programma alle ore 8:15 con i suoi 121,4 chilometri che vedranno i corridori affrontare il circuito di Leuven. Saranno 159 gli atleti al via della corsa che assegna il titolo iridato, con l’Italia che proverà a ritagliarsi un ruolo da protagonista con Dario Igor Belletta, Samuele Bonetto, Alberto Bruttomesso e Manuel Oioli. Andiamo quindi a scoprire come seguire la gara in tempo reale. SEGUI IL LIVE DELLA gara Mondiali 2021: PROGRAMMA E CALENDARIO COMPLETO orari, TV E STREAMING – L’arrivo è previsto intorno alle 11:15, con la diretta tv in ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 settembre 2021) Dopo un giorno di pausa ecco che idisu strada riprendonocon laines, in programma alle ore 8:15 con i suoi 121,4 chilometri che vedranno i corridori affrontare il circuito di Leuven. Saranno 159 gli atleti al via della corsa che assegna il titolo iridato, con l’Italia che proverà a ritagliarsi un ruolo da protagonista con Dario Igor Belletta, Samuele Bonetto, Alberto Bruttomesso e Manuel Oioli. Andiamo quindi a scoprire come seguire lain tempo reale. SEGUI IL LIVE DELLA: PROGRAMMA E CALENDARIO COMPLETO, TV E STREAMING – L’arrivo è previsto intorno alle 11:15, con la diretta tv in ...

