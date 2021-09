Adidas e Puma in ribasso dopo la guidance deludente di Nike (Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) – Adidas e Puma – ma anche altri titoli europei del settore abbigliamento e retail – mostrano pesanti perdite dopo che Nike ha tagliato la propria guidance per l’anno fiscale 2022, contestualmente alla diffusione della trimestrale per il primo trimestre (terminato il 31 agosto). Pesano le chiusure prolungate a causa del Covid-19 delle fabbriche in Vietnam, Paese dove il brand americano produce circa la metà delle proprie scarpe. Nike ha registrato entrate pari a 12,25 miliardi di dollari nell’ultimo trimestre, rispetto ai 10,59 miliardi di dollari dello stesso periodo di un anno fa. Gli analisti si aspettavano in media 12,46 miliardi di dollari. L’utile netto di Nike è aumentato del 23% a 1,87 miliardi di dollari, o 1,16 dollari per azione. Seduta ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) –– ma anche altri titoli europei del settore abbigliamento e retail – mostrano pesanti perditecheha tagliato la propriaper l’anno fiscale 2022, contestualmente alla diffusione della trimestrale per il primo trimestre (terminato il 31 agosto). Pesano le chiusure prolungate a causa del Covid-19 delle fabbriche in Vietnam, Paese dove il brand americano produce circa la metà delle proprie scarpe.ha registrato entrate pari a 12,25 miliardi di dollari nell’ultimo trimestre, rispetto ai 10,59 miliardi di dollari dello stesso periodo di un anno fa. Gli analisti si aspettavano in media 12,46 miliardi di dollari. L’utile netto diè aumentato del 23% a 1,87 miliardi di dollari, o 1,16 dollari per azione. Seduta ...

