Violenza in centro storico, la lettera di riflessione di un residente (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: 7 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la lettera del medico chirurgo Claudio De Pietro, residente nel centro storico, a seguito dei recenti fatti violenti verificatisi nel capoluogo. Di seguito il testo: Risiedo a Benevento, a ridosso di piazza Piano di Corte. Sono anni ormai che ripeto – e tanti altri come me – che il fenomeno denominato impropriamente “movida” è un problema di natura culturale e sociale prima di tutto ma i disastri che provoca danneggiano materialmente le persone e ne calpestano i diritti. Però l’afonia storica dei cittadini di Benevento ha impedito la creazione di associazioni veramente e fermamente intenzionate a cambiare le cose, mettendo in campo anche iniziative di forza appropriata alla situazione. Il comitato di quartiere, dal quale mi sono allontanato tempo fa non ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: 7 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo ladel medico chirurgo Claudio De Pietro,nel, a seguito dei recenti fatti violenti verificatisi nel capoluogo. Di seguito il testo: Risiedo a Benevento, a ridosso di piazza Piano di Corte. Sono anni ormai che ripeto – e tanti altri come me – che il fenomeno denominato impropriamente “movida” è un problema di natura culturale e sociale prima di tutto ma i disastri che provoca danneggiano materialmente le persone e ne calpestano i diritti. Però l’afonia storica dei cittadini di Benevento ha impedito la creazione di associazioni veramente e fermamente intenzionate a cambiare le cose, mettendo in campo anche iniziative di forza appropriata alla situazione. Il comitato di quartiere, dal quale mi sono allontanato tempo fa non ...

Advertising

NTR24 : Violenza in centro, la lettera: ‘La normalità solo con la smobilitazione di gran parte dei locali’… - anteprima24 : ** #Violenza in centro storico, la lettera di riflessione di un residente ** - xcaswinchester : Ed ecco un uomo che vuole pure insegnarci come chiedere aiuto in caso di violenza. No Marco, se denunci ai carabini… - NTR24 : Violenza e movida in centro storico, Perifano: ‘Questione non più rinviabile’ - NTR24 : Violenza in centro, De Pierro: ‘Servono telecamere, varchi e osservatorio permanente’ -