Tor Bella Monaca, Carabinieri sequestrano droga: due persone in manette

Roma – Nelle ultime ore, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca e quelli della Stazione Roma Tor Vergata, in due distinte attività, hanno arrestato due persone per droga, una terza per evasione e segnalato alla Prefettura un assuntore di stupefacenti, sorpreso con una modica quantità per uso personale. In via dell'Archeologia i Carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca, al termine di un servizio di osservazione, hanno arrestato un 30enne romano, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, notato, mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi della nota piazza di spaccio. I militari lo hanno bloccato e sottoposto a perquisizione personale, al termine della quale è stato trovato in possesso di ben 30 dosi di cocaina del peso di ...

