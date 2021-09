The Last of Us: Joel omaggiato da Rahul Kohli in Midnight Mass, serie Netflix – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 23 settembre 2021) Joel di The Last of Us è stato omaggiato da Rahul Kohli in Midnight Mass. Ecco quanto riferito dall’attore.. Rahul Kohli ha svelato che il suo personaggio nella serie TV Netflix Midnight Mass è un omaggio al Joel Miller di The Last of Us, l’apprezzato gioco d’azione di Naughty Dog. L’attore britannico ha condiviso su Twitter il proprio messaggio. “È vero. Nell’ideare l’aspetto dello Sceriffo Hassan, io e Mike Flanagan eravamo così colpiti da Joel di The Last of Us e dall’incredibile performance di Troy Baker, da decidere in accordo di rendergli omaggio creando un look a lui ispirato.” Potete … Notizie ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 23 settembre 2021)di Theof Us è statodain. Ecco quanto riferito dall’attore..ha svelato che il suo personaggio nellaTVè un omaggio alMiller di Theof Us, l’apprezzato gioco d’azione di Naughty Dog. L’attore britannico ha condiviso su Twitter il proprio messaggio. “È vero. Nell’ideare l’aspetto dello Sceriffo Hassan, io e Mike Flanagan eravamo così colpiti dadi Theof Us e dall’incredibile performance di Troy Baker, da decidere in accordo di rendergli omaggio creando un look a lui ispirato.” Potete … Notizie ...

Advertising

acmilan : ?? When was the last time we avoided defeat after falling behind away to Juve in Serie A? Find out ??… - csybyul : @junhaera the last one SKJDKSJSJAJS - Broke_engeneee : @ysafinx The last one HAHHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHA - dbgiovanna : RT @casadellacarita: Questa mattina abbiamo presentato la tappa milanese di #TheLast20 Dal 24 al 27/9 a Casa della Carità e EastRiver si p… - radiofujiko : #TheLast20, il contro-G20 parla di clima e salute globale. -

Ultime Notizie dalla rete : The Last Il G20 capovolto per dare voce agli ultimi paesi del mondo ... di ong, dell'associazionismo laico e religioso, così come della politica e delle istituzioni, "The Last 20" propone un osservatorio sulle aree più marginali e fragili che misuri la temperatura ...

WorldSSP, Sofuoglu to return with Puccetti Racing at Jerez The last time the Turkish rider competed in a race was in 2018, in the same Kawasaki Puccetti Racing colours that he'll be wearing on track tomorrow. ' We are very pleased and emotional at the ...

"The Last 20" a Milano Altreconomia Dia: mafie in Veneto sempre più radicate. «E il Covid aumenta il rischio usura» L’allerta nella relazione della Direzione investigativa antimafia. Padova e Venezia: sotto la lente gli affari immobiliari e le frodi ...

Escape The Undertaker, il trailer del film Netflix con il popolare wrestler Il destino di Xavier Woods, Big E e Kofi Kingston, wrestler professionisti del New Day è nelle mani degli spettatori cui è affidato lo sviluppo della trama di “Escape The Undertaker”, il film interatt ...

... di ong, dell'associazionismo laico e religioso, così come della politica e delle istituzioni, "20" propone un osservatorio sulle aree più marginali e fragili che misuri la temperatura ...timeTurkish rider competed in a race was in 2018, insame Kawasaki Puccetti Racing colours that he'll be wearing on track tomorrow. ' We are very pleased and emotional at...L’allerta nella relazione della Direzione investigativa antimafia. Padova e Venezia: sotto la lente gli affari immobiliari e le frodi ...Il destino di Xavier Woods, Big E e Kofi Kingston, wrestler professionisti del New Day è nelle mani degli spettatori cui è affidato lo sviluppo della trama di “Escape The Undertaker”, il film interatt ...