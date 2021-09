Terremoti: scossa di magnitudo 2.9 in Friuli (Di giovedì 23 settembre 2021) Un terremoto di magnitudo 2.9 è avvenuto questa mattina in Friuli con epicentro nella zona di Venzone (Udine). Il sisma è stato registrato alle 7.46 a una profondità di 9 km. La scossa è stata ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 settembre 2021) Un terremoto di2.9 è avvenuto questa mattina incon epicentro nella zona di Venzone (Udine). Il sisma è stato registrato alle 7.46 a una profondità di 9 km. Laè stata ...

