Stato - mafia | assolti in appello Dell' Utri e i Ros Mori e Subranni

fattoquotidiano : TRATTATIVA STATO - MAFIA La lettera di Mangano alla moglie: “Parlò di Berlusconi” [di Saul Caia] - Agenzia_Ansa : FLASH | Stato-mafia: assolti i carabinieri e Dell'Utri. Pena ridotta al boss Bagarella, condannato il capomafia Cinà. #ANSA - repubblica : Processo trattativa Stato-mafia, verdetto ribaltato in appello: assolti Dell’Utri, Mori, De Donno e Subranni. Conda… - laremi_guido : RT @Agenzia_Ansa: Dichiarate prescritte le accuse al pentito Giovanni Brusca. Pena ridotta al boss Leoluca Bagarella. Confermata la condann… - GonnelliLuca : Via un'altra! Trattativa stato-mafia: tutti assolti, smontata l'inchiesta -

Ultime Notizie dalla rete : Stato mafia

... un finale dolceamaro nell'infanzia di Carmen quando il tavolo della cucina era il più grande palco del mondo e il sogno americano non era ancoraabbattuto. Lauccideva a Catania (e non ...La Corte d'assise d'appello di Palermo ha assolto al processo sulla cosiddetta trattativail senatore Marcello Dell'Utri e gli ex ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno, accusati di minaccia a Corpo politico dello. In primo grado erano stati ...Trattativa Stato-Mafia, è arrivata la sentenza della corte d’Assise d’Appello di Palermo per gli imputati Marcello Dell’Utri, e gli ex ufficiali del Ros Mori, De Donno e Subranni. L’accusa era quella ...La Corte d'Assise d'Appello di Palermo ribalta il giudizio di primo grado: assoluzione per il fondatore di Forza Italia e per gli ex generali del Ros. Smontato il teorema dell'accusa ...