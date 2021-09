Stasera in tv, 23 settembre 2021: Fino all'ultimo battito e Star in the star (Di giovedì 23 settembre 2021) Giovedì 23 settembre 2021 i palinsesti televisivi propongono appuntamenti per tutti i gusti: film, fiction e talk show. Cosa vedere Stasera in tv? Stasera in tv 23 settembre 2021 La programmazione serale di giovedì 23 settembre 2021 è ampia. Il primo canale della Rete presenta la prima puntata della serie tv Fino all'ultimo battito. Canale 5 offre il secondo appuntamento del programma star in the star, condotto da Ilary Blasi. Quanti hanno voglia di trascorrere la serata in compagnia di una bella commedia possono optare per The Wedding Date - L'amore ha il suo prezzo su La 5 oppure Il cacciatore di ex su Paramount Channel. In ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 23 settembre 2021) Giovedì 23i palinsesti televisivi propongono appuntamenti per tutti i gusti: film, fiction e talk show. Cosa vederein tv?in tv 23La programmazione serale di giovedì 23è ampia. Il primo canale della Rete presenta la prima puntata della serie tvall'. Canale 5 offre il secondo appuntamento del programmain the, condotto da Ilary Blasi. Quanti hanno voglia di trascorrere la serata in compagnia di una bella commedia possono optare per The Wedding Date - L'amore ha il suo prezzo su La 5 oppure Il cacciatore di ex su Paramount Channel. In ...

Advertising

davidefaraone : Ancora una volta. L'Italia campione d'Europa. Ancora una volta, straordinari. Stasera, dopo l'oro delle ragazze,… - zazoomblog : Stasera in tv 23 settembre 2021: Fino allultimo battito e Star in the star - #Stasera #settembre #2021: #allultimo - tuttotv_info : #DrittoERovescio, gli OSPITI di stasera | #Rete4 > - RaiUno : 'Ma questa volta per Elena l'amore dovrà essere un vero e proprio atto di fede, per poter superare le tempeste più… - tuttotv_info : #FinoAllUltimoBattito, parte stasera la nuova fiction di #Rai1 - TRAME > -