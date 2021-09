Smart working, per i sondaggi di Swg diminuisce la passione degli italiani (Di giovedì 23 settembre 2021) Forse era destino, con le riaperture e la ripresa di una vita normale era prevedibile che accadesse, fatto sta che si tratta di un cambiamento di opinione piuttosto rilevante in pochi mesi quello che ha captato Swg nei suoi ultimi sondaggi. La percentuale di italiani che preferirebbe lavorare sempre in presenza cresce di ben 13 punti in nove mesi, dal 33% al 46%. Mentre scende dal 53% al 39% quella di chi opterebbe per forme ibride, ovvero alcuni giorni in ufficio ed altri in Smart working Nello specifico il 19% vorrebbe fare 1-2 giorni di lavoro da remoto e 3-4 in presenza, e il 20% il contrario. In dicembre erano rispettivamente il 30% e il 23%. Viceversa rimane piuttosto stabile, ed è all’11%, la quota di quanti vorrebbero stare sempre in Smart ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 23 settembre 2021) Forse era destino, con le riaperture e la ripresa di una vita normale era prevedibile che accadesse, fatto sta che si tratta di un cambiamento di opinione piuttosto rilevante in pochi mesi quello che ha captato Swg nei suoi ultimi. La percentuale diche preferirebbe lavorare sempre in presenza cresce di ben 13 punti in nove mesi, dal 33% al 46%. Mentre scende dal 53% al 39% quella di chi opterebbe per forme ibride, ovvero alcuni giorni in ufficio ed altri inNello specifico il 19% vorrebbe fare 1-2 giorni di lavoro da remoto e 3-4 in presenza, e il 20% il contrario. In dicembre erano rispettivamente il 30% e il 23%. Viceversa rimane piuttosto stabile, ed è all’11%, la quota di quanti vorrebbero stare sempre in...

Advertising

Radio1Rai : “Lo #SmartWorking ha funzionato. Le imprese che ne hanno fatto più ricorso sono fra quelle che hanno visto incremen… - TrevisoCityWR : In Slovenia obbligo di vaccino anche a chi è in smart working - tomtir : RT @francescoseghez: Il ruolo delle parti sociali è ribadito da @CarloBonomi_ anche in relazione al tema dello Smart working e della immine… - SpotandWeb : Nuova notizia: Gli italiani vogliono tornare in ufficio, ma promuovono il smart working - quinta : Mattina a Lubiana, pomeriggio a New York, sera a Milano. W lo smart working! -