' Se muoio è stata mia moglie' | l' sms all' amante fa riaprire le indagini | vedova indagata per omicidio

(Di giovedì 23 settembre 2021) Il 5 aprile laha dato l'allarme dicendo di aver trovato il marito morto in casa a Torino. Ma un sms inviato all'il giorno prima, potrebbe cambiare il volto alla presunta morte naturale. ...

' Se domani mi trovano morto èmia moglie, chiama la polizia ': questo l'sms inviato all'amante in Puglia, il giorno prima del decesso. Un messaggio che non indica soltanto l'omicidio, ma anche ...' Se domani mi trovano morto èmia moglie, chiama la polizia ' è il messaggio che, poche ore prima di morire, il 50enne ha inviato all'amante che vive in Puglia, secondo quanto riportato sulle ...La donna era seduta su una panchina con la figlia 19enne, quando è stata travolta e uccisa dalla pianta, sradicata dal vento ...