Romano: «Onana Inter? Non è fatta, ma siamo molto vicini» (Di giovedì 23 settembre 2021) Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, ha parlato anche della trattativa tra i nerazzurri e il portiere camerunese Intervenuto durante una diretta sul proprio canale Twitch, l’esperto di mercato, Fabrizio Romano ha parlato anche di Inter e, in particolare, dell’Interessamento dei nerazzurri per Onana. Per il giornalista l’affare sarebbe vicino alla chiusura: «Onana? Non è ancora fatta, ma è molto vicino all’Inter» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Fabrizio, noto esperto di mercato, ha parlato anche della trattativa tra i nerazzurri e il portiere camerunesevenuto durante una diretta sul proprio canale Twitch, l’esperto di mercato, Fabrizioha parlato anche die, in particolare, dell’essamento dei nerazzurri per. Per il giornalista l’affare sarebbe vicino alla chiusura: «? Non è ancora, ma èvicino all’» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Franco93197864 : RT @_enz29: “Non è ancora fatta ma Onana è molto vicino all’Inter” (Romano su Twitch) - imcalhainter : RT @linea_inter: ??| Fabrizio Romano: “#Onana è molto, molto vicino ad andare all’#Inter, non è ancora fatta ma è molto vicino a vestire i c… - AmalaTV_ : (IC) Romano - André #Onana è davvero davvero vicino all'#Inter! Non è ancora tutto fatto, ma il giocatore sta sping… - MercatoBiscione : Come detto da Fabrizio Romano e ribadito da noi 3 giorni fa, Andrè Onana è ad un passo dalla firma con i nerazzurri… -

Ultime Notizie dalla rete : Romano Onana Inter, scelto il dopo Handanovic: Onana sempre più vicino. Non è chiusa, ma… fcinter1908