Recovery, di qui a fine anno 44 scadenze da rispettare. Governo in stallo sui dossier divisivi: dal fisco a concorrenza e politiche attive (Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo l’endorsement incondizionato al Governo Draghi, il numero uno di Confindustria Carlo Bonomi ha detto di essere preoccupato. Perché “il cronoprogramma delle riforme rischia di slittare” e “i ritardi mettono a rischio le prossime tranche di fondi europei”. L’ultimo scricchiolio risale a due giorni fa, quando Il Sole 24 Ore ha titolato in prima pagina sull’allarme dei commissari straordinari alle opere del Recovery plan per la mancata nomina degli organi straordinari che dovrebbero velocizzare le procedure e nella dotazione di risorse e strumenti tecnici. Il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini si è affrettato a negare. Ma è un fatto che, dopo la breve pausa estiva, Palazzo Chigi si è concentrato sul nodo Green pass e ha lasciato che i dossier più divisivi – dal fisco alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo l’endorsement incondizionato alDraghi, il numero uno di Confindustria Carlo Bonomi ha detto di essere preoccupato. Perché “il cronoprogramma delle riforme rischia di slittare” e “i ritardi mettono a rischio le prossime tranche di fondi europei”. L’ultimo scricchiolio risale a due giorni fa, quando Il Sole 24 Ore ha titolato in prima pagina sull’allarme dei commissari straordinari alle opere delplan per la mancata nomina degli organi straordinari che dovrebbero velocizzare le procedure e nella dotazione di risorse e strumenti tecnici. Il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini si è affrettato a negare. Ma è un fatto che, dopo la breve pausa estiva, Palazzo Chigi si è concentrato sul nodo Green pass e ha lasciato che ipiù– dalalla ...

