Netflix pronto a entrare nel live streaming | punta la Formula 1

(Di giovedì 23 settembre 2021)si candida a diventare la nuova casa della1 negli Stati Uniti. In un’intervista a Der Spiegel, Reed Hastings, amministratore delegato della piattaforma, ha aperto alla possibilità che il colosso OTT possanella corsa per aggiudicarsi i diritti della trasmissione sul suolo statunitense del campionato. Al momento è ESPN a detenere tali L'articolo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Netflix pronto

Anche il listino disi fa riempiendo in queste settimane di titoli che proveranno a fare la ...a tutto pur di rispedire nell'ombra le pericolose creature. Mentre l'alba si avvicina, ...Tuttoquindi.Tudum apre le sue porte anche ai generi più particolari, spaziando dagli anime giapponesi alle serie tv più seguite. Tutto attraverso degli esclusivi contenuti extra che ...Un concetto inedito di mobilità, ispirato alle piattaforme di streaming, ma anche una vettura che non delude le attese, per comodità e affidabilità. Realizzata sul pianale della Volvo XC 40, ha 261 Cv ...Diretto da Adam Randall, già regista dell'horror I See You, il film debutterà in streaming su Netflix il prossimo 20 ottobre. Questo è il trailer ufficiale originale di Night Teeth.