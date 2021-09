Mamma no vax denunciata per falso certificato per figlio (Di giovedì 23 settembre 2021) Da sempre il movimento no vax è ben radicato in Alto Adige e non poche famiglie si oppongono alle vaccinazioni obbligatorie. Per aver presentato un falso certificato vaccinale di suo figlio, i ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 settembre 2021) Da sempre il movimento no vax è ben radicato in Alto Adige e non poche famiglie si oppongono alle vaccinazioni obbligatorie. Per aver presentato unvaccinale di suo, i ...

Lefthanded08 : @SilviaS77193161 Senza avere nulla da dimostrare è una fake news e lo è ancora di più quanto nel titolo leggo per colpa della mamma no vax - Diritto24 : Mamma 'no vax', il Tribunale di Milano: sia il padre a decidere per la figlia di 11 anni - AvvCanu : Mamma no vax: il Tribunale di Milano autorizza il padre a procedere in autonomia per i vaccini della figlia - Luca77mg : @mattino5 Te pareva che non dovessero usare la parola no vax !! Parlate anche dei morti post vaccino oppure li non… - Angelamaggio75 : @Martina95190659 @blu_patty @mattino5 Infatti... La cosa brutta sono titoloni, mamma no vax infetta neonato, mamma no vax ecc ecc... -

L'anti - Covid pu essere assunto anche all'inizio della gravidanza E poi c' un nutrito gruppo di no vax che non si immunizza a prescindere. Ginecologi e medici di ... Ma molto difficile convincere una futura mamma ad assumere farmaci mentre aspetta il suo bambino, ...

