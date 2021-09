Live Sampdoria-Napoli 0-0 | Spalletti per riprendersi la vetta

Advertising

calciomercatoit : ?? Sono iniziate le partite di #SerieA tra #Sampdoria e #Napoli, #Torino e #Lazio SAMPDORIA-NAPOLI 0-0 LIVE TORIN… - MondoNapoli : LIVE - Sampdoria-Napoli, squadre in campo per il fischio d'inizio! - - _SiGonfiaLaRete : LIVE - #SampdoriaNapoli: ha inizio il match #ForzaNapoliSempre - SkySport : Cominciata #SampdoriaNapoli: segui il LIVE #SkySport #SkySerieA #SerieA - GTSports4 : #SampdoriaNapoli | Sampdoria vs Napoli/ diretta streaming -

Ultime Notizie dalla rete : Live Sampdoria

... sul campo della. Un obiettivo a cui Insigne e compagni credono, sono in fiducia, ma sanno anche che bisogna mantenere lucidità per non cadere. Alla ricerca della continuità, possibilmente ...- Napoli, le formazioni ufficiali(4 - 4 - 2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella. All. Roberto D'Aversa ...premi F5 da pc o aggiorna la pagina da app per seguire il live. 18.28 - Squadre in campo, tutto pronto. 18.20 - Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, a pochi minuti dal match ...LIVE - Sampdoria-Napoli, segui la partita in diretta insieme a noi! Segui il match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A.