Le Iene, saranno 10 le conduttrici donne: c’è anche Ornella Vanoni (Di giovedì 23 settembre 2021) Sembra tutto pronto per il ritorno de Le Iene: novità di quest’anno le 10 conduttrici donne. Grandi nomi tra cui anche lei… Un ritorno in grande stile potremmo definire quello… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 23 settembre 2021) Sembra tutto pronto per il ritorno de Le: novità di quest’anno le 10. Grandi nomi tra cuilei… Un ritorno in grande stile potremmo definire quello… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

DeodatoRibeira : @barbarab1974 Fino a quando parleranno ( e cosa ben peggiore...saranno ascoltati ) veterinari e gente al soldo di b… - Giorgiovsb : RT @sportface2016: #LeIene, a partire dal prossimo 5 ottobre ci saranno fra le conduttrici anche Paola #Egonu e Federica #Pellegrini https:… - PivaEdoardo : x le IENE i più migliori assaje sono MELONI GIORGIA E SALVINI MATTEO Via al toto nome: chi saranno le nuove condu… - redazionerumors : Sta per tornare una nuova stagione de #LeIene, con grandi novità in arrivo. Una tra queste è la conduzione tutta al… - sportface2016 : #LeIene, a partire dal prossimo 5 ottobre ci saranno fra le conduttrici anche Paola #Egonu e Federica #Pellegrini -