La Juventus vince a stento. Ecco chi sta davvero deludendo

Advertising

sscnapoli : ?? #JuveNapoli 1-2, la Primavera di mister Frustalupi vince all’ultimo respiro! ?? #ForzaNapoliSempre - ZZiliani : + + + + + ULTIMORA + + + + + LO #SPEZIA VINCE A #VENEZIA, SALE A QUOTA 4 E METTE PRESSIONE ALLA #JUVENTUS + + + + + #VeneziaSpezia - HillValleyBTTF : RT @Pinettagobba83: La Juventus vince la sua prima partita di campionato, la classifica ancora piange, ma la cosa positiva è che facciamo a… - AEmilyHP : RT @Pinettagobba83: La Juventus vince la sua prima partita di campionato, la classifica ancora piange, ma la cosa positiva è che facciamo a… - JoIloveJu : RT @Pinettagobba83: La Juventus vince la sua prima partita di campionato, la classifica ancora piange, ma la cosa positiva è che facciamo a… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus vince

il Giornale

La situazione è dunque in divenire anche se l'argentino ex Palermo dovrà ora dimostrare di essere davvero un uomo decisivo e davisto che a novembre compirà 28 anni ed è nel pieno della sua ...Quando ormai è arrivato l'autunno, lacentra la prima vittoria del suo Campionato. Lo fa sul campo dello Spezia, con un 2 - 3 ... A sorpresa, l'Empoliper 2 - 0 sul campo del Cagliari. ...I recuperi della seconda giornata di Serie C trovano spazio nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. La Rosea titola: "Alla fine spunta Akè. Esulta ...Paulo Dybala dovrebbe essere il faro della Juventus, per il suo talento, dopo l'addio di CR7 e invece l'argentino sta facendo fatica ad imporsi ...