Incendio in tappezzeria in provincia di Pisa | grave un 45enne ustionato

Un uomo di 45 anni è rimasto gravemente ustionato alle mani, al torace e al volto in seguito a un Incendio che si è sviluppato stamani, 23 settembre 2021, in una tappezzeria di Selvatelle di Terricciola (Pisa). L'uomo è stato intubato sul posto dal personale del 118 prima di essere trasferito all'ospedale di Pisa

