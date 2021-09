Il taglio d' autunno secondo la principessa | cortissimo e in stile Mods

Leggi su iodonna

(Di giovedì 23 settembre 2021) Anche a Monaco riprendono gli eventi mondani, e il Principe Alberto in assenza della moglie Charlene ha avviato il torneo di golf Princess of Monaco Cup insieme alla sorella Stephanie. Che per l’occasione ha mostrato il suo nuovo look autunnale, un pixie cut ultra corto con frangia lunga. Molto simile ai suoi look negli anni ’80. Tagli di capelli: i corti e i medi senza tempo, dal bowl cut al bob guarda le foto Stephanie di Monaco cambia look con unà la garçonne Ribelle, creativa e sempre fuori dagli schemi, Stephanie di Monaco è un habitué dei cambi di immagine a sorpresa. Per ...