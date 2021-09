Il dramma di Johnny Depp: ecco cosa ha dovuto subire (Di giovedì 23 settembre 2021) La vita di Johnny Depp non è stata mai semplice, già dalla sua infanzia ha dovuto affrontare sfide davvero ardue. ecco cosa è successo. Johnny Depp (GettyImages)Nel recente passato si sente parlare più di Johnny Depp per la questione con Amber Heard piuttosto per le sue interpretazioni sul grande schermo. Una vicenda che continua a far discutere anche se, a quanto pare, tutti gli indizi portano alla completa innocenza dell’attore. Per chi non lo sapesse, Johnny Depp e Amber Heard si sposarono. Un matrimonio che è finito malissimo con una lotta in tribunale a seguito di una pesante accusa nei confronti di dell’attore. L’accusa era di violenza domestica, cosa ... Leggi su chenews (Di giovedì 23 settembre 2021) La vita dinon è stata mai semplice, già dalla sua infanzia haaffrontare sfide davvero ardue.è successo.(GettyImages)Nel recente passato si sente parlare più diper la questione con Amber Heard piuttosto per le sue interpretazioni sul grande schermo. Una vicenda che continua a far discutere anche se, a quanto pare, tutti gli indizi portano alla completa innocenza dell’attore. Per chi non lo sapesse,e Amber Heard si sposarono. Un matrimonio che è finito malissimo con una lotta in tribunale a seguito di una pesante accusa nei confronti di dell’attore. L’accusa era di violenza domestica,...

