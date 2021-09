GF Vip, Alex Belli in lacrime: «Ci stiamo provando da un anno» (Di giovedì 23 settembre 2021) Concorrente molto apprezzato del GF Vip per l'amicizia stretta con Manuel Bortuzzo, Alex Belli ha fatto una confessione che nessuno si aspettava. Parlando con Manila Nazzaro, ha ammesso che lui e la moglie Delia Duran non riescono ad avere figli. GF Vip: la confessione di Alex Belli Momenti di confessioni al GF Vip 6. Alex Belli, parlando con Manila Nazzaro, è finito in lacrime. I due «Vipponi» erano in giardino, quando l'uomo ha iniziato a raccontare del suo desiderio di diventare papà. Purtroppo, però, lui e la moglie Delia Duran non riescono ad aver figli. Alex ha rivelato che provano a mettere al mondo un bambino da oltre un anno, ma non sono ancora riusciti a coronare questo sogno. Belli è finito in ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 23 settembre 2021) Concorrente molto apprezzato del GF Vip per l'amicizia stretta con Manuel Bortuzzo,ha fatto una confessione che nessuno si aspettava. Parlando con Manila Nazzaro, ha ammesso che lui e la moglie Delia Duran non riescono ad avere figli. GF Vip: la confessione diMomenti di confessioni al GF Vip 6., parlando con Manila Nazzaro, è finito in. I due «Vipponi» erano in giardino, quando l'uomo ha iniziato a raccontare del suo desiderio di diventare papà. Purtroppo, però, lui e la moglie Delia Duran non riescono ad aver figli.ha rivelato che provano a mettere al mondo un bambino da oltre un, ma non sono ancora riusciti a coronare questo sogno.è finito in ...

