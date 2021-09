GF Vip 2021 | con Katia Ricciarelli non si gioca | «Mi volete far passare da deficiente? Basta In puntata dirò la mia» – Video

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 23 settembre 2021) Lo sbrocco di(US Endemol Shine) Nessuno tocchi la “regina”, visto che è capace di mettere a soqquadro la casa del Grande Fratello Vipanche per un banalissimo gioco. Dopo una prima sfuriata, avvenuta qualche giorno fa in seguito ad uno scherzo, la cantante lirica ha infatti sclerato contro i suoi inquilini, colpevoli del “gravissimo reato” di non averla messa al corrente dello svolgimento di un gioco. L’atmosfera ludica si è quindi presto trasformata radicalmente. Tutto è partito quandonon è stata invitata (a suo dire) are a Lupus In Fabula, come proposto da Davide Silvestri. Lamentando di non essere stata coinvolta a tempo debito, nemmeno nella spiegazione delle regole del gioco, laha così ...