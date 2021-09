Facebook strapagò una multa in difesa di Zuckerberg

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 23 settembre 2021), l’impresa statunitense che controlla i servizi di rete socialee Instagram, il servizio di messaggistica istantanea WhatsApp e sviluppa i visori di realtà virtuale Oculus Rift, subordinò il pagamento di 5 miliardi di dollari alla Federal Trade Commission (Ftc), per lo scandalo Cambridge Analytica, all’impegno dell’agenzia federale americana a non perseguire individualmente il Ceo Mark, secondo una causa intentata in Delaware da due gruppi di azionisti. Lo riportano i media Usa, ripresi dall’agenzia di stampa Ansa. LEGGI ANCHE –> I procuratori generali degli USA chiedono adi rinunciare a Instagram per gli under 13 I promotori dell’azione legale sostengono che i membri del board diconsentirono alla società di strapagare la– la ...