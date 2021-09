F1 GP Russia 2021, Bottas: “Pronto a giocare di squadra, vogliamo vincere entrambi i titoli” (Di giovedì 23 settembre 2021) “Potrebbero esserci momenti in cui dovremo giocare di squadra. E io lo farò perché siamo qui come un team e dobbiamo assicurarci di vincere entrambi i titoli. Non solo il campionato costruttori ma anche quello dei piloti. Al momento, Lewis (Hamilton, ndr) ha maggiori possibilità“. Lo ha dichiarato Valtteri Bottas, pilota della Mercedes, nella conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio di Russia di Formula 1. Sulle restanti tappe del Mondiale: “Nel circus non sai mai come procederà la stagione, c’è ancora una discreta quantità di gare – prosegue – Quindi mai dire mai. L’unica cosa che continuerò a fare sarà il mio meglio, provare a vincere delle gare e cercare di essere il più coerente possibile per portare i punti“. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 settembre 2021) “Potrebbero esserci momenti in cui dovremodi. E io lo farò perché siamo qui come un team e dobbiamo assicurarci di. Non solo il campionato costruttori ma anche quello dei piloti. Al momento, Lewis (Hamilton, ndr) ha maggiori possibilità“. Lo ha dichiarato Valtteri, pilota della Mercedes, nella conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio didi Formula 1. Sulle restanti tappe del Mondiale: “Nel circus non sai mai come procederà la stagione, c’è ancora una discreta quantità di gare – prosegue – Quindi mai dire mai. L’unica cosa che continuerò a fare sarà il mio meglio, provare adelle gare e cercare di essere il più coerente possibile per portare i punti“. SportFace.

