Docente non vaccinato positivo al Covid, in quarantena 8 classi (Di giovedì 23 settembre 2021) Succede in Sicilia: un Docente è risultato positivo al test rapido e così otto classi sono finite in quarantena. L'insegnante, riporta da La Sicilia, non era vaccinato, e ora è in attesa di conoscere l'esito del test molecolare Covid cui si è sottoposto.

