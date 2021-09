**Covid: no vax interrompe iniziativa Letta, segretario 'colpa ambiguità destra'** (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Tutto questo è figlio di una grande ambiguità che una politica irresponsabile ha creato. Da una parte noi, chiari fin dall'inizio e dall'altra l'irresponsabilità di partiti che flirtano con questi concetti". Così' Enrico Letta dopo che una signora no vax ha interrotto l'iniziativa del segretario Pd a Trieste con il candidato sindaco del centrosinistra, Francesco Russo. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Tutto questo è figlio di una grandeche una politica irresponsabile ha creato. Da una parte noi, chiari fin dall'inizio e dall'altra l'irresponsabilità di partiti che flirtano con questi concetti". Così' Enricodopo che una signora no vax ha interrotto l'delPd a Trieste con il candidato sindaco del centrosinistra, Francesco Russo.

