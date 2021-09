Colazione bambini troppo trascurata, progetto per valorizzarla (Di giovedì 23 settembre 2021) Il mantra lo conosciamo tutti: la Colazione è il pasto più importante della giornata, eppure questo momento fondamentale viene spesso sottovalutato, talvolta del tutto dimenticato. Da una ricerca – realizzata da Toluna su un campione di 1500 persone tra i 18 ai 64 anni, con focus su 300 genitori con figli da 0/12 anni, e commissionata da Nestlé -emerge infatti che solo 1 genitore su 3 prepara la Colazione insieme ai propri figli e che il tempo dedicato dal 71% dei bambini al pasto del mattino, nei giorni feriali, è di massimo 15 minuti. Per restituire alla Colazione la giusta dignità e per iniziare la giornata col pasto giusto arriva “Buongiorno con Nutripiatto”, una nuova edizione del progetto Nutripiatto di Nestlé sviluppata insieme agli esperti dell’Università Campus Bio-Medico di Roma e ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 settembre 2021) Il mantra lo conosciamo tutti: laè il pasto più importante della giornata, eppure questo momento fondamentale viene spesso sottovalutato, talvolta del tutto dimenticato. Da una ricerca – realizzata da Toluna su un campione di 1500 persone tra i 18 ai 64 anni, con focus su 300 genitori con figli da 0/12 anni, e commissionata da Nestlé -emerge infatti che solo 1 genitore su 3 prepara lainsieme ai propri figli e che il tempo dedicato dal 71% deial pasto del mattino, nei giorni feriali, è di massimo 15 minuti. Per restituire allala giusta dignità e per iniziare la giornata col pasto giusto arriva “Buongiorno con Nutripiatto”, una nuova edizione delNutripiatto di Nestlé sviluppata insieme agli esperti dell’Università Campus Bio-Medico di Roma e ...

