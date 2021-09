Caso Eitan | nonno | ‘soddisfatto | decisione giudice Israele equilibrata'

Advertising

infoitinterno : Caso Eitan, legali famiglia Biran: “Le famiglie hanno accettato un accordo, prossima udienza 8 ottobre” - zazoomblog : Caso Eitan: legale ‘zia e nonno non hanno parlato davanti a giudice - #Eitan: #legale #nonno #hanno #parlato - Affaritaliani : Eitan: voci italiane da Israele, il caso che accende gli animi - infoitinterno : Caso Eitan, udienza a Tel Aviv: i familiari in tribunale - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Caso Eitan, intesa provvisoria tra le famiglie: il bimbo conteso resta in Israele fino all'8 di ottobre -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Eitan

stata raggiunta un'intesa a Tel Aviv , durante la prima udienza in tribunale per ildiBiran , il bambino di sei anni unico sopravvissuto alla strage del Mottarone , quando lo scorso 23 maggio, a causa del crollo di una cabina della funivia, persero la vita i genitori, il ...Reuters .rimarrà in Israele almeno fino all' 8 ottobre , quando le udienze per il suoriprenderanno. La comunicazione è arrivata questa mattina, quando al Tribunale di Tel Aviv si è tenuta la prima ...Le famiglie Peleg e Biran hanno raggiunto un'intesa durante la prima udienza del processo: gestiranno Eitan in maniera condivisa fino all'8 ottobre.La vicenda di Eitan Biran scalda i cuori in Italia ma anche in Israele: un caso toccante che suscita reazioni forti, nel giorno della prima udienza al tribunale della famiglia di Tel Aviv presso il qu ...