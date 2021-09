Calcio: Serie A, Torino-Lazio 0-0 dopo primo tempo (Di giovedì 23 settembre 2021) Torino, 23 set. - (Adnkronos) - Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Torino-Lazio, posticipo della quinta giornata di Serie A in corso di svolgimento allo stadio Olimpico-Grande Torino. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021), 23 set. - (Adnkronos) - Termina sul punteggio di 0-0 ildi, posticipo della quinta giornata diA in corso di svolgimento allo stadio Olimpico-Grande

Advertising

Gazzetta_it : Il fenomeno che è stato, quello che poteva essere: i 45 anni di Ronaldo. Quello vero #amarcord - Gazzetta_it : Caso Maignan, la Juve identifica e denuncia il razzista. Niente fascicolo in procura Figc - sportface2016 : #Dazn in tilt per #TorinoLazio e #SampdoriaNapoli, messaggio di errore in cinese: abbonati infuriati - rosatoeu : Calcio, De Roon regala tre maglie ai suoi tifosi ma allo store dell’Atalanta non si presenta nessuno. Oltre ad esse… - ilTeoLugarini : La nuova frontiera del calcio, essere pagati per vedere la serie A! -