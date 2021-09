C Silver | ecco il nuovo allenatore e due rinforzi

(Di giovedì 23 settembre 2021) La Virtus Bk Aprilia presenta ildella CMassimo Zuppante: “Torno in un ambiente che conosco, in una società solida che fa della programmazione la sua forza. Dispiace avere lasciato la Scuola Basket Roma, un progetto a cui avevo partecipato fin dal primo anno. Rimane il bellissimo rapporto con lo staff e con i ragazzi che ho allenato”. Massimo si occuperà anche di gestire e seguire il gruppo Under 17 Eccellenza. In questa sessione di mercato gestita da Fabio Triveri la Virtus sta lavorando forte e con lungimiranza. L’arrivo nelcoach ha favorito il trasferimento di due suoi pupilli dalla solida e fiorente Scuola Basket Roma, Francesco Scarnati e Valerio Francesconi. Valerio, classe 2002 ha iniziato a giocare a basket al Don BoscoSalario e successivamente alla ...

Il Corriere della Città

