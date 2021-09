Burioni: “Virologi troppo spesso in tv? Io non appaio più dal 30 maggio scorso” (Di giovedì 23 settembre 2021) “Virologi troppo spesso in tv? Personalmente non appaio più in TV dal 30 maggio scorso”. E’ il tweet di Roberto Burioni che interviene sull’Ordine del giorno, a firma del deputato del gruppo Misto Giorgio Trizzino, accolto ieri dal governo che chiede di prevedere la presenza di Virologi, immunologi, infettivologi in tv, alla radio o intervistati dai giornali su Covid-19 solo se autorizzati dalla struttura sanitaria, pubblica o privata, di appartenenza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 settembre 2021) “in tv? Personalmente nonpiù in TV dal 30”. E’ il tweet di Robertoche interviene sull’Ordine del giorno, a firma del deputato del gruppo Misto Giorgio Trizzino, accolto ieri dal governo che chiede di prevedere la presenza di, immunologi, infettivologi in tv, alla radio o intervistati dai giornali su Covid-19 solo se autorizzati dalla struttura sanitaria, pubblica o privata, di appartenenza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

