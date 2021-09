Bucato sostenibile | cambiare abitudini è semplice e ne vale la pena

Leggi su dilei

(Di giovedì 23 settembre 2021) Fare ilè una cosa che si fa tutti i giorni e spesso anche più volte al giorno. Lo sapete che basta davvero pochissimo per fare delle scelte molto più amiche non solo dell’ambiente, ma anche del nostro portafogli? Ecco qui qualche consiglio facile e pratico per voi.: meno plastica Provate a guardare la vostra lavanderia: quanta plastica ci trovate solo di flaconi? Grandi o piccoli che siano, si tratta di plastica che non sempre è possibile riciclare, che quasi mai è riciclata e che quindi ha un impatto importante sull’ambiente. Annullare questo accumulo di plastica è possibile: basta acquistare alla spina o sfuso! Detersivo alla spina Il problema principale degli acquisti sfusi è che i dispenser alla spina non sono disponibili in tutti i supermercati. Vi do una notizia: se avete posto a sufficienza (un ...