Barbara D’Urso Bocciata! Il Parere di Matano!

Alberto Matano, conduttore de La Vita in Diretta, ha espresso il suo pensiero sulla collega Barbara D'Urso e sul cambiamento di Pomeriggio 5. Carmelita sarà stata promossa o bocciata? Ecco cosa ha dichiarato il conduttore Rai! Barbara D'Urso ha sbagliato! Il Parere di Alberto Matano La nuova veste di Pomeriggio 5 continua a far discutere. Come noto, da questa stagione il programma di Barbara D'Urso ha detto addio alla cronaca rosa, al gossip e a tutta quella parte 'trash' che avevano caratterizzato la trasmissione pomeridiana di Canale 5 in questi ultimi anni. Uno stile quello di Barbarella, a cui i suoi telespettatori si erano affezionati. Questo cambio di rotta quindi, ha destabilizzato molti, anche se va precisato che il cambiamento è stato voluto dai vertici ...

