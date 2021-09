Allegri ma non troppo, Max sta perdendo contro se stesso (Di giovedì 23 settembre 2021) Allegri nell’occhio del ciclone, non basta la rimonta contro Thiago Motta Allegri bis, fallimento in atto. La Juventus vive un incubo ed è quasi fuori … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 23 settembre 2021)nell’occhio del ciclone, non basta la rimontaThiago Mottabis, fallimento in atto. La Juventus vive un incubo ed è quasi fuori … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

capuanogio : ?? #Allegri non è #Conte un anno fa (tra l'altro emendato a fine stagione). #Allegri ha più nemici che amici - FBiasin : Piaccia o non piaccia ad #Allegri, #Chiesa attualmente è uno dei pochissimi giocatori 'da #Juve'. #SpeziaJuve - Eurosport_IT : La Juve è una squadra che non fa passi avanti, un gruppo che sembra sempre più spaccato... - Cadelux : Allegri finalmente ne ha detta una giusta. Chiesa non sa ancora gestirsi nei 90 minuti, Fortone, ma ancora stupido come una capra. - AndreaInterNews : 'Allegri farà turnover ragionato. E conosciamo il turnover ragionato di Allegri'. Esiste anche un turnover non ragionato? Esco pazzo. -