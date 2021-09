(Di giovedì 23 settembre 2021) Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nella seduta odierna, ha approvato all’unanimità lein materia di accesso alle unità immobiliari deiper la realizzazione di reti in. Si attuano così le previsioni contenute nell’articolo 8 del D.lgs. 15/02/2016, n. 33.Il provvedimento, adottato ad esito della consultazione pubblica con i soggetti interessati avviata con delibera...

Advertising

Agenparl : AGCOM: FIBRA OTTICA NEI CONDOMINI, APPROVATE LE LINEE GUIDA - - Alfio601Av : @Moonlightshad1 Il recente rapporto di Agcom dice altro, la fibra nei condomini incomincia ad esserci non meno che… - Stefy66sa : @TIM_Official @TIM4UFabio @TIM4ULuca @TIM4USara @agcom @poliziadistato Ancora una volta mi trovo a segnalare, e chi… -

Ultime Notizie dalla rete : Agcom fibra

MondoMobileWeb.it

Open Fiber: Sky WiFi da oggi anche nelle aree bianche del Paese. L'azienda ha raggiunto 12,5 milioni di unità immobiliari in tutta Italia.Le linee guida sulla fibra ottica dell'Agcom, l'Autorità per le Garanzie e le Comunicazioni, regolano l’accesso ai condomini per la realizzazione della rete.