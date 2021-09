17enne vittima di abusi chiede aiuto in farmacia con la frase “Vorrei una mascherina 1522” (Di giovedì 23 settembre 2021) Una ragazzina di 17 anni è andata in una farmacia di Oristano e lì ha chiesto aiuto con la frase “Vorrei una mascherina 1522“, un segnale che il personale della farmacia ha subito colto permettendo l’inizio di una indagine. Da quanto emerge, sembra che gli abusi commessi da un amico di famiglia nei confronti della 17enne andassero avanti ormai da 5 anni. Mesi di indagini hanno portato all’arrestato un uomo di 60 anni, accusato di violenza sessuale pluriaggravata su minore. “Vorrei una mascherina 1522“: come sono partite le indagini a Oristano Due ragazzine si sarebbero presentate in farmacia pronunciando la frase che ha messo in allarme il ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 23 settembre 2021) Una ragazzina di 17 anni è andata in unadi Oristano e lì ha chiestocon launa“, un segnale che il personale dellaha subito colto permettendo l’inizio di una indagine. Da quanto emerge, sembra che glicommessi da un amico di famiglia nei confronti dellaandassero avanti ormai da 5 anni. Mesi di indagini hanno portato all’arrestato un uomo di 60 anni, accusato di violenza sessuale pluriaggravata su minore. “una“: come sono partite le indagini a Oristano Due ragazzine si sarebbero presentate inpronunciando lache ha messo in allarme il ...

